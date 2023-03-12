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12 марта, 09:04

Трое палестинцев убиты прямо в машине солдатами Израиля

Трое палестинцев убиты и двое ранены в результате обстрела их машины солдатами Израиля

Трое палестинцев скончались и двое ранены в результате обстрела со стороны израильтян к юго-западу от города Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Об этом рассказал Минздрав Палестины.

"Главное управление по гражданским делам информирует Минздрав о мученической смерти трёх граждан после обстрела оккупационными войсками вблизи Наблуса", говорится на странице ведомства в соцсети.

Как пишет Wafa, израильские силовики открыли стрельбу по автомобилю, движущемуся к контрольно-пропускному пункту. Погибли и водитель, и его пассажиры, а находившиеся рядом прохожие получили осколочные ранения.

Очевидцы рассказали изданию, что израильские солдаты после обстрела обошли соседние магазины и проверили записи камер наблюдения, чтобы скрыть своё преступление. В публикации напоминается, что число погибших палестинцев от агрессии Израиля с начала года уже составило 84, в том числе 15 несовершеннолетних.

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Ранее в Палестине осудили двойные стандарты Запада. С этим заявлением выступил глава МИД частично признанного государства Рияд аль-Малики. Он уточнил, что такой подход США и их союзников проявляется в том числе в антироссийских санкциях.

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Татьяна Миссуми
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