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Регион
Опубликовано 12 марта 2023, 10:01
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В США потребовали перестать врать о "неминуемой победе" над Россией

Американский экономист Креспо назвал три главные слабости Украины перед Россией

Россия обладает тремя главными преимуществами в противостоянии на Украине, в том числе имеет сильную военную промышленность, тогда как Киев зависим в этом от Запада. Таким мнением поделился американский экономист Рикардо Креспо в колонке для издания Times of San Diego.

В первую очередь он отметил, что в украинском конфликте преимущество имеет сторона с наибольшими резервами, а это не Киев. Во-вторых, по убеждению эксперта, Незалежной не хватает промышленных мощностей для обеспечения всем необходимым своих военных, а экономика страны целиком зависит от Запада, в частности от США, в вопросах поставок оружия. А это даёт Москве очевидные преимущества, уверен автор. В-третьих, партнёры Украины не имеют чёткой позиции в отношении конфликта.

"Зеленский говорит, что не будет вести переговоры, в которых упоминается отказ от какой-либо украинской территории, включая Крым, Донецк или Луганск, — это нереальная позиция. Кроме того, недавние опросы указывают на снижение поддержки неограниченной финансовой и военной помощи Украине", говорится в статье.

Автор уверен, что лучше бы западные лидеры честно предупреждали Киев о возможном проигрыше, а не твердили о "неминуемой победе над Россией". Тогда как в Москве уже не раз повторяли, что военная помощь Запада никак не повлияет на исход конфликта, а лишь затянет его.

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Ранее обозреватель американского издания The Hill Стивен Блэнк заявил, что Запад ждёт поражение в конфликте на Украине из-за страха победы и отсутствия стратегии. По его мнению, западные лидеры с трудом представляют, что делать с Киевом после окончания конфликта.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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