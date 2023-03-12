В США потребовали перестать врать о "неминуемой победе" над Россией

Россия обладает тремя главными преимуществами в противостоянии на Украине, в том числе имеет сильную военную промышленность, тогда как Киев зависим в этом от Запада. Таким мнением поделился американский экономист Рикардо Креспо в колонке для издания Times of San Diego.

В первую очередь он отметил, что в украинском конфликте преимущество имеет сторона с наибольшими резервами, а это не Киев. Во-вторых, по убеждению эксперта, Незалежной не хватает промышленных мощностей для обеспечения всем необходимым своих военных, а экономика страны целиком зависит от Запада, в частности от США, в вопросах поставок оружия. А это даёт Москве очевидные преимущества, уверен автор. В-третьих, партнёры Украины не имеют чёткой позиции в отношении конфликта.

"Зеленский говорит, что не будет вести переговоры, в которых упоминается отказ от какой-либо украинской территории, включая Крым, Донецк или Луганск, — это нереальная позиция. Кроме того, недавние опросы указывают на снижение поддержки неограниченной финансовой и военной помощи Украине", — говорится в статье.

Автор уверен, что лучше бы западные лидеры честно предупреждали Киев о возможном проигрыше, а не твердили о "неминуемой победе над Россией". Тогда как в Москве уже не раз повторяли, что военная помощь Запада никак не повлияет на исход конфликта, а лишь затянет его.