Британский генерал раскрыл унизительную правду о Королевских ВС

Великобритания должна принять, что её армия больше не способна полноценно воевать в одиночку. Такое заявление сделал заместитель начальника Генерального штаба королевских ВС, генерал-майор Чарльз Коллинз в беседе с Daily Mail.

"Правительству нужно смириться с унизительной правдой о том, что дни независимого ведения британской армией войн, таких как на Фолклендах, прошли и что будущая роль страны заключается всего лишь в дополнении войск других государств", — сказал офицер.

Так, если бы Британия в одиночку сражалась в конфликте, подобном украинскому, то у неё давно бы закончились боеприпасы и оборудование. Более того, на данный момент армия государства не способна быть одной из ведущих в НАТО, для чего необходимо иметь возможность сражаться в любой точке мира вне зависимости от обстоятельств. Причём ведение прокси-войн генерал назвал "большим риском".

"Прокси-силы не могут быть вашими собственными, у них собственные политические цели, которые необязательно совпадают с целями британской армии", — добавил военный.