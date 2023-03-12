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12 марта, 11:52

Британский генерал раскрыл унизительную правду о Королевских ВС

Генерал-майор Коллинз: Армия Великобритании больше не может самостоятельно воевать

Великобритания должна принять, что её армия больше не способна полноценно воевать в одиночку. Такое заявление сделал заместитель начальника Генерального штаба королевских ВС, генерал-майор Чарльз Коллинз в беседе с Daily Mail.

"Правительству нужно смириться с унизительной правдой о том, что дни независимого ведения британской армией войн, таких как на Фолклендах, прошли и что будущая роль страны заключается всего лишь в дополнении войск других государств", сказал офицер.

Так, если бы Британия в одиночку сражалась в конфликте, подобном украинскому, то у неё давно бы закончились боеприпасы и оборудование. Более того, на данный момент армия государства не способна быть одной из ведущих в НАТО, для чего необходимо иметь возможность сражаться в любой точке мира вне зависимости от обстоятельств. Причём ведение прокси-войн генерал назвал "большим риском".

"Прокси-силы не могут быть вашими собственными, у них собственные политические цели, которые необязательно совпадают с целями британской армии", добавил военный.

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Shutterstock / Sandor Szmutko

Матвей Константинов
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