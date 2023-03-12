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12 марта, 13:07

Газ, кастеты и ножи: Полиция объяснила массовые задержания на протестах в Кишинёве

Столкновения между полицией и протестующими начались в Кишинёве, задержаны 54 человека

<p>Задержанные на протестной акции в Кишинёве. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/Politia_Republicii_Moldova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Poliția Republicii Moldova</a></p>

Задержанные на протестной акции в Кишинёве. Фото © Telegram / Poliția Republicii Moldova

Колонна протестующих на митинге оппозиции в Кишиневе прорвала кордон полицейских, которые перекрывали им путь к центральной площади города, и направились к дому правительства. В результате правоохранители начали массовые задержания, сообщила пресс-служба молдавской полиции.

Запрещённые предметы, найденные у участников протестной акции в Кишинёве. Фото © Telegram / Poliția Republicii Moldova

Запрещённые предметы, найденные у участников протестной акции в Кишинёве. Фото © Telegram / Poliția Republicii Moldova

"54 участника акции протеста, в том числе 21 несовершеннолетний, с сомнительным поведением и запрещёнными предметами доставлены в инспекцию для установления личности и оформления документов", — говорится в сообщении.

По утверждению правоохранителей, двое мужчин хотели участвовать в акции, имея при себе легковоспламеняющиеся вещества и другие предметы. Они были доставлены в Главное управление полиции города.

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На антиправительственный митинг хотели попасть даже жители других городов республики, однако их прямо на дороге останавливали правоохранители. Как заявили в оппозиции, они нарушают права граждан, строят всевозможные препоны и не дают жителям возможности выражать свою позицию.

Николь Вербер
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