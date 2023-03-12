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12 марта, 12:59

Моравецкий назвал НАТО сильнейшим военным блоком в истории

Польша является частью Североатлантического альянса — сильнейшего в истории военного блока, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе совместного с министром национальной обороны Мариушем Блащаком посещения 1-й Варшавской бронетанковой бригады.

"Польша является частью НАТО, самого сильного военного союза в истории мира. Именно поэтому мы в безопасности", сказал он.

Моравецкий отметил, что его визит выдался на 24-ю годовщину со дня вступления Польши в военный блок, а также призвал граждан обучаться обращению с оружием и посещать стрельбища. Страна, по словам политика, должна обладать настолько сильной армией, чтобы её не приходилось использовать.

"Для Польши необходимо иметь достаточную сдерживающую силу", добавил он.

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Обложка ©

Shutterstock / Michele Ursi

Матвей Константинов
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