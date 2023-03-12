Моравецкий назвал НАТО сильнейшим военным блоком в истории

Польша является частью Североатлантического альянса — сильнейшего в истории военного блока, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе совместного с министром национальной обороны Мариушем Блащаком посещения 1-й Варшавской бронетанковой бригады.

"Польша является частью НАТО, самого сильного военного союза в истории мира. Именно поэтому мы в безопасности", — сказал он.

Моравецкий отметил, что его визит выдался на 24-ю годовщину со дня вступления Польши в военный блок, а также призвал граждан обучаться обращению с оружием и посещать стрельбища. Страна, по словам политика, должна обладать настолько сильной армией, чтобы её не приходилось использовать.

"Для Польши необходимо иметь достаточную сдерживающую силу", — добавил он.