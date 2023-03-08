Президент Польши заявил о пользе уничтожения "Северных потоков" для Европы

Президент Польши Анджей Дуда проигнорировал публикации западных СМИ о причастности проукраинской группировки к взрывам на "Северных потоках". Политик заявил, что, по его мнению, их уничтожение стало полезным для Европы.

"Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если "Северный поток" прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно", — сказал Дуда в интервью телеканалу CNN.