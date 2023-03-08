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8 марта, 20:03

Президент Польши заявил о пользе уничтожения "Северных потоков" для Европы

Президент Польши Анджей Дуда проигнорировал публикации западных СМИ о причастности проукраинской группировки к взрывам на "Северных потоках". Политик заявил, что, по его мнению, их уничтожение стало полезным для Европы.


"Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если "Северный поток" прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно", — сказал Дуда в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что спокойно ждёт результатов расследования. Дуда выразил уверенность, что в будущем станет известно, кто ответственен за эти действия.

Боррель призвал не делать "поспешных выводов" по взрывам на "Северных потоках"

Боррель призвал не делать "поспешных выводов" по взрывам на "Северных потоках"

Ранее Белый дом заявил, что не в состоянии подтвердить данные СМИ о причастности проукраинской группировки к диверсиям на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2".

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ТАСС / Alastair Grant

Анатолий Симоненко
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