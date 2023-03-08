Президент Польши заявил о пользе уничтожения "Северных потоков" для Европы
Президент Польши Анджей Дуда проигнорировал публикации западных СМИ о причастности проукраинской группировки к взрывам на "Северных потоках". Политик заявил, что, по его мнению, их уничтожение стало полезным для Европы.
"Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если "Северный поток" прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно", — сказал Дуда в интервью телеканалу CNN.
Он добавил, что спокойно ждёт результатов расследования. Дуда выразил уверенность, что в будущем станет известно, кто ответственен за эти действия.
Ранее Белый дом заявил, что не в состоянии подтвердить данные СМИ о причастности проукраинской группировки к диверсиям на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2".
ТАСС / Alastair Grant