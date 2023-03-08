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8 марта, 15:58

Боррель призвал не делать "поспешных выводов" по взрывам на "Северных потоках"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что необходимо дождаться официальных результатов расследований диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". По его мнению, нельзя делать "поспешных выводов".

"Пока идут расследования, не нужно делать поспешных выводов", — сказал он на пресс-конференции в Швеции.

Боррель добавил, что не боится узнать правду о взрывах, "какой бы она ни была". Таким образом глава европейской дипломатии прокомментировал публикацию The New York Times, в которой говорится, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".

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О расследовании также высказался глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Его позиция схожа с мнением Борреля. Он считает, что спешить с выводами не стоит, и не исключил, что речь идёт об "операции под ложным флагом".

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на источники в администрации США, сообщило, что диверсии на газопроводах могла устроить проукраинская группировка. В Киеве, в свою очередь, открестились от причастности к произошедшему. А британская газета The Times написала, что западные спецслужбы давно знали об украинском следе в этом ЧП.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Илья Суриков
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