Боррель призвал не делать "поспешных выводов" по взрывам на "Северных потоках"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что необходимо дождаться официальных результатов расследований диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". По его мнению, нельзя делать "поспешных выводов".

"Пока идут расследования, не нужно делать поспешных выводов", — сказал он на пресс-конференции в Швеции.

Боррель добавил, что не боится узнать правду о взрывах, "какой бы она ни была". Таким образом глава европейской дипломатии прокомментировал публикацию The New York Times, в которой говорится, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".