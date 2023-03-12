В Якутске снегоуборщик насмерть задавил женщину во время расчистки двора

В Якутске 67-летняя женщина погибла под колёсами снегоуборочной машины, которая сдавала назад во время расчистки двора. Об этом сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России "Якутское".

"По предварительным данным, 12 марта в 14.00 в дворовой территории дома 15/1 на улице Космонавтов водитель фронтального погрузчика при уборке снега, двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности манёвра, совершил наезд на женщину 1956 года рождения. В результате ДТП женщина скончалась в карете скорой помощи", — уточнили в ведомстве.

В ГИБДД предупредили, что снегопад и плохая видимость создают опасные условия на дорогах Якутска, поэтому водителей и пешеходов призвали быть внимательными. В городе также продолжается уборка снега.