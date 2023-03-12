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12 марта, 13:08

В Якутске снегоуборщик насмерть задавил женщину во время расчистки двора

В Якутске 67-летняя женщина погибла под колёсами снегоуборочной машины, которая сдавала назад во время расчистки двора. Об этом сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России "Якутское".

"По предварительным данным, 12 марта в 14.00 в дворовой территории дома 15/1 на улице Космонавтов водитель фронтального погрузчика при уборке снега, двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности манёвра, совершил наезд на женщину 1956 года рождения. В результате ДТП женщина скончалась в карете скорой помощи", — уточнили в ведомстве.

В ГИБДД предупредили, что снегопад и плохая видимость создают опасные условия на дорогах Якутска, поэтому водителей и пешеходов призвали быть внимательными. В городе также продолжается уборка снега.

В Гатчине коммунальщик на экскаваторе закопал ребёнка под огромным снежным "курганом"

В Гатчине коммунальщик на экскаваторе закопал ребёнка под огромным снежным "курганом"

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Штиглицу в Новом Петергофе на Привокзальной площади.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Татьяна Миссуми
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