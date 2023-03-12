Нетаньяху похвалил израильских военных за убийство трёх палестинцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил израильских силовиков, которые расстреляли в упор трёх палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

"Молодцы бойцы спецподразделения "Голани", ликвидировавшие сегодня ночью в Самарии трёх террористов, планировавших теракт", — сказано в сообщении, распространённом пресс-службой премьера.

Также он добавил, что "каждый, кто поднимет на нас руку, заплатит за это".