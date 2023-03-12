Нетаньяху похвалил израильских военных за убийство трёх палестинцев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © knesset.gov.il
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил израильских силовиков, которые расстреляли в упор трёх палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
"Молодцы бойцы спецподразделения "Голани", ликвидировавшие сегодня ночью в Самарии трёх террористов, планировавших теракт", — сказано в сообщении, распространённом пресс-службой премьера.
Также он добавил, что "каждый, кто поднимет на нас руку, заплатит за это".
Ранее Лайф писал, что трое палестинцев скончались и двое ранены в результате обстрела со стороны израильтян к юго-западу от города Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Израильские силовики открыли стрельбу по автомобилю, движущемуся к контрольно-пропускному пункту. Погибли и водитель, и его пассажиры, а находившиеся рядом прохожие получили осколочные ранения.