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12 марта, 13:11

Нетаньяху похвалил израильских военных за убийство трёх палестинцев

<p>Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © <a href="https://main.knesset.gov.il/RU/News/PressReleases/Pages/15497864984100069849855894547005548.aspx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">knesset.gov.il</a></p>

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © knesset.gov.il

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил израильских силовиков, которые расстреляли в упор трёх палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

"Молодцы бойцы спецподразделения "Голани", ликвидировавшие сегодня ночью в Самарии трёх террористов, планировавших теракт", — сказано в сообщении, распространённом пресс-службой премьера.

Также он добавил, что "каждый, кто поднимет на нас руку, заплатит за это".

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Ранее Лайф писал, что трое палестинцев скончались и двое ранены в результате обстрела со стороны израильтян к юго-западу от города Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Израильские силовики открыли стрельбу по автомобилю, движущемуся к контрольно-пропускному пункту. Погибли и водитель, и его пассажиры, а находившиеся рядом прохожие получили осколочные ранения.

Оксана Попова
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