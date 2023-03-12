Женщина в балаклаве и с траурными цветами испугала жильцов многоэтажки в Челябинске

Жителей ЖК "Парковый" в Челябинске напугала женщина в камуфляже и балаклаве, которая ходила по подъездам и объясняла, что принесла "подарки". Видео появилось в Сети.

В Челябинске женщина в балаклаве напугала жильцов. Видео © VK / Криминал

Незнакомка действительно что-то держала в руках и обходила подъезды. Жильцы поймали её уже на выходе возле дома и, обступив, засыпали вопросами. Кто-то обратил внимание, что предметы в руках нарушительницы чёрного цвета, а кто-то вспомнил, что заходила она в подъезд с траурными цветами. Бдительные граждане даже не исключили "украинский след" в деле.

Полиция задержала возмутительницу спокойствия. По её словам, она всего лишь хотела отомстить разлучнице, которая увела у неё мужчину. Переодевшись, женщина купила чёрные цветы и, пробравшись в дом к сопернице, бросила их ей на порог.

"Установлены личность женщины и место её нахождения. Её доставили в отделение полиции "Курчатовский". С ней работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств, выясняются мотивы её поступка", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.