Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 14:17

Дрожь Земли: Разлом плит напомнил о себе новым мощным землетрясением в Турции

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Турции произошло очередное землетрясение. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным центра, подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в центральной части страны. Эпицентр располагался на расстоянии 21 километра к юго-западу от города Гёксун провинции Кахраманмараш, население которого превышает 34,2 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине одного километра. О пострадавших или разрушенных в результате землетрясения объектах не сообщается.

Литосферные плиты сдвинулись на три метра после землетрясения в Турции

Литосферные плиты сдвинулись на три метра после землетрясения в Турции

Ранее Лайф сообщал о землетрясении в Камчатском крае. Региональный филиал геофизической службы РАН зафиксировал толчки магнитудой 6,1.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SEDAT SUNA

Николь Вербер
  • Новости
  • Турция
  • Землетрясение в Турции
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров