Дрожь Земли: Разлом плит напомнил о себе новым мощным землетрясением в Турции
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Турции произошло очередное землетрясение. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
По данным центра, подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в центральной части страны. Эпицентр располагался на расстоянии 21 километра к юго-западу от города Гёксун провинции Кахраманмараш, население которого превышает 34,2 тысячи человек.
Очаг залегал на глубине одного километра. О пострадавших или разрушенных в результате землетрясения объектах не сообщается.
Ранее Лайф сообщал о землетрясении в Камчатском крае. Региональный филиал геофизической службы РАН зафиксировал толчки магнитудой 6,1.
ТАСС / EPA / SEDAT SUNA