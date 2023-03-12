Дрожь Земли: Разлом плит напомнил о себе новым мощным землетрясением в Турции

В Турции произошло очередное землетрясение. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным центра, подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в центральной части страны. Эпицентр располагался на расстоянии 21 километра к юго-западу от города Гёксун провинции Кахраманмараш, население которого превышает 34,2 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине одного километра. О пострадавших или разрушенных в результате землетрясения объектах не сообщается.