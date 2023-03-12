Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 14:05

В Саратове мужчина разбился насмерть при попытке сбежать от погони по проводам

В Саратове 31-летний мужчина попытался сбежать от спасателей, перебираясь с крыши на крышу по проводам электропередачи, но сорвался и погиб. Видео смертельного трюка появилось в Сети.

В Саратове мужчина сорвался с проводов электропередачи. Видео © VK / ЧП-Саратов

Очевидцы заметили странного мужчину на кровле одного из домов и вызвали спасателей. Те попытались убедить нарушителя спуститься, но он решил скрыться по проводам. Ловко цепляясь, он смог преодолеть небольшое расстояние, но в какой-то момент полетел вниз. Мужчина умер до приезда скорой помощи.

Женщина в балаклаве и с траурными цветами испугала жильцов многоэтажки в Челябинске

Женщина в балаклаве и с траурными цветами испугала жильцов многоэтажки в Челябинске

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек прыгнул с Крымского моста, чтобы доказать возлюбленной свою смелость, но выбраться сам из реки не смог. Спасатели вытащили "героя" и оказали первую помощь.

Обложка ©

VK / ЧП-Саратов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров