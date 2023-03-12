В Саратове мужчина разбился насмерть при попытке сбежать от погони по проводам
В Саратове 31-летний мужчина попытался сбежать от спасателей, перебираясь с крыши на крышу по проводам электропередачи, но сорвался и погиб. Видео смертельного трюка появилось в Сети.
В Саратове мужчина сорвался с проводов электропередачи. Видео © VK / ЧП-Саратов
Очевидцы заметили странного мужчину на кровле одного из домов и вызвали спасателей. Те попытались убедить нарушителя спуститься, но он решил скрыться по проводам. Ловко цепляясь, он смог преодолеть небольшое расстояние, но в какой-то момент полетел вниз. Мужчина умер до приезда скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек прыгнул с Крымского моста, чтобы доказать возлюбленной свою смелость, но выбраться сам из реки не смог. Спасатели вытащили "героя" и оказали первую помощь.
VK / ЧП-Саратов