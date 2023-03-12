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12 марта, 14:28

В Киеве высказались о гарантиях безопасности в обмен на переговоры с Россией

Вице-премьер Украины оценила данные о гарантиях безопасности в обмен на переговоры с Россией

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина не стала подтверждать информацию о том, что Запад убеждает Киев пойти на переговоры с Москвой, обещая в обмен дать гарантии безопасности, в частности усилить связи с НАТО и предоставить современное вооружение.

"Мы не связываем эти гарантии с началом переговоров с Россией. Возможно, что эта тема обсуждается на уровне союзников, но у этих переговоров не может быть предварительных условий", — заявила Стефанишина в интервью Journal du Dimanche.

По её заверениям, сейчас гарантии безопасности для Украины обсуждаются в формате укрепления обороноспособности государства после окончания конфликта.

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Обложка ©

Shutterstock / Ruslan Lytvyn

Татьяна Миссуми
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