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12 марта, 15:19

Названы симптомы "мужского ПМС"

Эндокринолог Павлова объяснила, существует ли на самом деле "мужской ПМС"

Оказывается, сильная половина человечества тоже может страдать от симптомов ПМС. Если у мужчины нарушен гормональный фон, его на протяжении долгого времени будут беспокоить апатия, раздражительность, резко меняющееся настроение и рассеянность, рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

Причиной может стать и андрогенный дефицит, связанный с выраженным снижением тестостерона или существенным повышением уровня эстрадиола. Однако происходит это не циклично, как у женщин, а в определённый период, например при наступлении возраста.

"Тогда мужчина становится апатичным, теряет интерес к поездкам и привычным видам деятельности. Это, образно говоря, ПМС, причём до конца жизни", — подчеркнула Павлова.

Кроме того, гормональный дисбаланс может наступить из-за избыточного веса или нарушения циркадных ритмов, когда человек вместо ночного сна выбирает просмотр сериалов или листает мемы. В таком случае у мужчин наблюдаются апатичное поведение и снижение сексуальной активности. Вероятнее, они предпочтут провести вечер за компьютером, нежели пустятся в романтические отношения. Всем тем, кто узнал себя, не стоит начинать паниковать, ведь всё ещё можно исправить. Помочь в этом может физическая активность, а также нормализация веса и сна.

"Если у человека депрессия, то ему поможет психотерапевт. Людям, набравшим избыточный вес, нужно от него избавиться, и их гормональный фон существенно улучшится. А людям, которые по ночам сидят в Интернете, нужно прекратить это разрушительное воздействие на циркадные ритмы. И очень сильно помогает физическая активность", — заключила врач.

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Всё же женщинам приходится намного сложнее. Чего стоит только боль во время менструации, которую девушкам и женщинам приходится мужественно терпеть каждый месяц на протяжении всей жизни. При этом врачи в один голос кричат, что болевые ощущения нельзя игнорировать, ведь они могут говорить о серьёзных нарушениях и болезнях вплоть до миомы матки и рака.

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Николь Вербер
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