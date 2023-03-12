Топ-5 коктейлей, которые растопят сердце любой девушки

Женщины предпочитают не просто алкоголь, а чаще всего коктейль. Чтобы удивить даму сердца, мужчина может пригласить её на романтический вечер и предложить необычный напиток. И хотя 8 Марта уже позади, но приятно провести время возлюбленная вряд ли откажется. Основатель StereoPeople Group Андрей Третьяков перечислил Лайфу варианты коктейлей из бара "ТехникаБезОпасности".

"Коктейль Red на основе джина и клубники — отличный вариант для женского пола. Его аромат не оставит никого равнодушным. "Машкин пирог" — заказывать для всех Марий! Десертный напиток на основе яблочного ликёра и маракуйи. Сладкий напиток подойдёт для начала застолья", — отметил он.

Далее идёт коктейль со странным названием "Мотоцикл Чикина Романа", в основе которого — насыщенный бурбон на кураге и абрикосовый бренди. Затем в рейтинге — полюбившийся многим Cosmopolitan с клюквенной водкой и ягодами. И, наконец, — коктейль Green с дынным ликёром и водкой, контрастное сочетание в котором удивит ценителей.