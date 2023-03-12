Гимнаст Нагорный выиграл два золота в заключительный день чемпионата России

Олимпийский чемпион — гимнаст Никита Нагорный — стал победителем в опорном прыжке и упражнениях на брусьях на чемпионате России – 2023 по спортивной гимнастике, который проходит в Казани.

В опорном прыжке он набрал 14,666 балла. Серебро досталось Алексею Усачёву, бронза — Даниелу Маринову. В упражнении на параллельных брусьях Нагорный получил 14,633 балла. Серебряная медаль досталась Сергею Найдину, бронзовая — Ивану Гергету.

Олимпийские чемпионы в командном многоборье Артур Далалоян и Денис Аблязин снялись с чемпионата России из-за повреждений.