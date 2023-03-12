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12 марта, 15:02

Гимнаст Нагорный выиграл два золота в заключительный день чемпионата России

<p>Гимнаст Никита Нагорный. Обложка © ТАСС / Егор Алеев</p>

Гимнаст Никита Нагорный. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Олимпийский чемпион — гимнаст Никита Нагорный — стал победителем в опорном прыжке и упражнениях на брусьях на чемпионате России – 2023 по спортивной гимнастике, который проходит в Казани.

В опорном прыжке он набрал 14,666 балла. Серебро досталось Алексею Усачёву, бронза — Даниелу Маринову. В упражнении на параллельных брусьях Нагорный получил 14,633 балла. Серебряная медаль досталась Сергею Найдину, бронзовая — Ивану Гергету.

Олимпийские чемпионы в командном многоборье Артур Далалоян и Денис Аблязин снялись с чемпионата России из-за повреждений.

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Ранее Лайф рассказывал, что российская биатлонистка Анастасия Гореева одержала победу в масс-старте на шестом, заключительном, этапе Кубка Содружества, проходящем в эти дни в Тюмени. Она прошла дистанцию в 12,5 километра за 34 минуты 24,2 секунды и допустила только два промаха в стрельбе.

Оксана Попова
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