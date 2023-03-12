Германия пытается восполнить дефицит гаубиц Panzerhaubitze после их отправки Киеву
Bild: Германия потратит 154 млн евро на покупку 10 гаубиц взамен отправленных Украине
Правительство Германии намерено выделить деньги на закупку десяти самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, чтобы восполнить дефицит в собственных рядах после отправки техники Киеву. Об этом пишет Bild am Sonntag.
"Почти десять месяцев назад Бундесвер поставил на Украину артиллерийские орудия, всего 14 самоходных гаубиц 2000. Теперь войска испытывают острую нехватку артиллерии", — пишет таблоид.
По данным издания, правительство всё-таки решило восполнить дефицит в собственной армии: 29 марта комитет по бюджету должен принять решение о дополнительной закупке гаубиц. Речь идёт о десяти гаубицах общей стоимостью 154,7 миллиона евро.
А Швейцария предпочла уничтожить 60 ЗРК Rapier вместо передачи ВСУ. Дело в том, что состоящие на вооружении иностранные системы должны передать стране-производителю, в данном случае — Великобритании. Власти Швейцарии напомнили, что придерживаются практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлечённым в вооружённые конфликты.
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