Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 06:24

Украина получила первую систему Patriot, обещанную США и Германией

Financial Times: Украина получила одну из двух обещанных США и Германией систем Patriot

На Украину прибыла одна из двух систем противоракетной обороны Patriot, обещанных Соединёнными Штатами Америки и Германией. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, на данный момент система пока ещё не введена в строй. Официального подтверждения о получении техники от киевских властей не поступало. Также известно, что в скором времени на Украину прибудут системы Patriot из Нидерландов.

Напомним, в декабре стало известно, что США поставят Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. При этом обучение ВСУ пользоваться ими займёт несколько месяцев. Позже глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Нидерланды также передадут Киеву ракеты и установки Patriot. Американский офицер Джефф Ламер назвал поставки ЗРК дорогостоящей ошибкой Соединённых Штатов.

Пентагон: Американские системы ПВО Patriot могут начать работу на Украине в скором времени

Пентагон: Американские системы ПВО Patriot могут начать работу на Украине в скором времени

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Наука и Технологии
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров