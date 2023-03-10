Украина получила первую систему Patriot, обещанную США и Германией
Financial Times: Украина получила одну из двух обещанных США и Германией систем Patriot
На Украину прибыла одна из двух систем противоракетной обороны Patriot, обещанных Соединёнными Штатами Америки и Германией. Об этом сообщает газета Financial Times.
По данным издания, на данный момент система пока ещё не введена в строй. Официального подтверждения о получении техники от киевских властей не поступало. Также известно, что в скором времени на Украину прибудут системы Patriot из Нидерландов.
Напомним, в декабре стало известно, что США поставят Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. При этом обучение ВСУ пользоваться ими займёт несколько месяцев. Позже глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Нидерланды также передадут Киеву ракеты и установки Patriot. Американский офицер Джефф Ламер назвал поставки ЗРК дорогостоящей ошибкой Соединённых Штатов.
ТАСС / dpa / picture-alliance