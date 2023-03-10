Украина получила первую систему Patriot, обещанную США и Германией

На Украину прибыла одна из двух систем противоракетной обороны Patriot, обещанных Соединёнными Штатами Америки и Германией. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, на данный момент система пока ещё не введена в строй. Официального подтверждения о получении техники от киевских властей не поступало. Также известно, что в скором времени на Украину прибудут системы Patriot из Нидерландов.