Москвич выпрыгнул с седьмого этажа после провальной попытки взорвать многоэтажку

В Москве мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа и чудом остался жив. Как пишет SHOT со ссылкой на источник, житель дома 45 на Кронштадтском бульваре пытался взорвать дом — он включил газ и устроил пожар у себя в квартире.

Мужчина развёл огонь в нескольких местах, поджигая свои вещи. Пламя быстро охватило жилое помещение, однако газ не успел заполнить комнату, из-за чего взрыва не произошло. В итоге хозяин решил спасаться: он спрыгнул из окна седьмого этажа и действительно сохранил свою жизнь. Но состояние его оставляет желать лучшего, мужчина доставлен реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.