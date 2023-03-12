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12 марта, 16:16

Москвич выпрыгнул с седьмого этажа после провальной попытки взорвать многоэтажку

В Москве мужчина поджёг свою квартиру и выпрыгнул из окна седьмого этажа

В Москве мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа и чудом остался жив. Как пишет SHOT со ссылкой на источник, житель дома 45 на Кронштадтском бульваре пытался взорвать дом — он включил газ и устроил пожар у себя в квартире.

Мужчина развёл огонь в нескольких местах, поджигая свои вещи. Пламя быстро охватило жилое помещение, однако газ не успел заполнить комнату, из-за чего взрыва не произошло. В итоге хозяин решил спасаться: он спрыгнул из окна седьмого этажа и действительно сохранил свою жизнь. Но состояние его оставляет желать лучшего, мужчина доставлен реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Взрыв и мощный пожар испепелили дом россиянина, но это было частью его плана по уничтожению улик

Взрыв и мощный пожар испепелили дом россиянина, но это было частью его плана по уничтожению улик

А ранее в результате взрыва и пожара в квартире многоэтажного дома в Набережных Челнах погиб 21-летний мужчина. По факту трагедии заведено уголовное дело по статье "Убийство", однако следствие также рассматривает версию суицида.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Стукалин

Матвей Константинов
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