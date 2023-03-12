В результате взрыва в квартире в Набережных Челнах погиб 21-летний мужчина
Экстренные службы на месте взрыва в квартире в Набережных Челнах. Обложка © Прокуратура Республики Татарстан
В результате взрыва в квартире многоэтажного дома в Набережных Челнах погиб гражданин 21 года. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Всё произошло вечером 11 марта в однокомнатной квартире на десятом этаже одного из домов по улице Раскольникова. Расследование ведётся по статье "Убийство".
Многоэтажка, где при взрыве в квартире погиб мужчина. Фото © Прокуратура Республики Татарстан
В данный момент рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе суицид. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Прокуратура республики взяла расследование дела на контроль.
Ранее Лайф писал о взрыве газа в жилом доме на улице Боровой в Чите. Предварительно, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. Заведено уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности. Известно, что в этом доме три года не было газа.