В результате взрыва в квартире в Набережных Челнах погиб 21-летний мужчина

В результате взрыва в квартире многоэтажного дома в Набережных Челнах погиб гражданин 21 года. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.

Всё произошло вечером 11 марта в однокомнатной квартире на десятом этаже одного из домов по улице Раскольникова. Расследование ведётся по статье "Убийство".

Многоэтажка, где при взрыве в квартире погиб мужчина. Фото © Прокуратура Республики Татарстан