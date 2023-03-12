На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сформировалась многокилометровая пробка, предупредили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен", — уточнили в оперштабе и добавили, что ожидание выезда на мост достигает нескольких часов, неполадки оборудования устраняются.

Водителям по возможности советуют перенести поездку в сторону Крыма или рассчитывать, что на дорогу понадобится больше времени.