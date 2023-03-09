"Ни на метр не продвинулись": На выезде из Грузии в Россию образовалась длинная пробка

Перед контрольно-пропускным пунктом Верхний Ларс, который находится на российско-грузинской границе в Северной Осетии, образовалась длинная пробка со стороны Грузии. Об этом пишут в специализированных чатах в Telegram люди, которые хотят перебраться в РФ на автомобиле.

"Стою со стороны Грузии, до грузинского КПП метров 700, за час ни на метр очередь не продвинулась! Как так может быть?" — пишут комментаторы в Telegram-канале "Верхний Лрас КПП".

Также очевидцы публикуют фото и видео с огромным затором на ночной дороге. Одни связывают это с закрытием КПП из-за снегопада, другие — с наплывом людей из-за беспорядков в Грузии.

Пробка перед КПП Верхний Ларс со стороны Грузии. © Яндекс Карты

Картографические сервисы подтверждают сообщения о протяжённой пробке перед КПП. Судя по этой информации, она растянулась примерно на пять километров.