"Ни на метр не продвинулись": На выезде из Грузии в Россию образовалась длинная пробка
У КПП Верхний Ларс образовалась пробка на въезде в Россию
Пробка перед КПП "Верхний ларс" со стороны Грузии. Фото © Telegram / "Верхний Лрас КПП" / mirmik911
Перед контрольно-пропускным пунктом Верхний Ларс, который находится на российско-грузинской границе в Северной Осетии, образовалась длинная пробка со стороны Грузии. Об этом пишут в специализированных чатах в Telegram люди, которые хотят перебраться в РФ на автомобиле.
Затор на КПП "Верхний Ларс" со стороны Грузии. Видео © Telegram-канал / "Верхний Лрас КПП" / mirmik911 / mirmik911 / Артём Владимирович
"Стою со стороны Грузии, до грузинского КПП метров 700, за час ни на метр очередь не продвинулась! Как так может быть?" — пишут комментаторы в Telegram-канале "Верхний Лрас КПП".
Также очевидцы публикуют фото и видео с огромным затором на ночной дороге. Одни связывают это с закрытием КПП из-за снегопада, другие — с наплывом людей из-за беспорядков в Грузии.
Пробка перед КПП Верхний Ларс со стороны Грузии. © Яндекс Карты
Картографические сервисы подтверждают сообщения о протяжённой пробке перед КПП. Судя по этой информации, она растянулась примерно на пять километров.
Напомним, 7 марта после того, как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в США, поддержала действия протестующих. США пригрозили Грузии санкциями. В первый день спецназу удалось разогнать акцию протеста, однако она возобновилась 8 марта. Митингующие дали властям час на исполнение требований, а затем пошли на штурм парламента, который вскоре провалился. Спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом
Что касается КПП Верхний Ларс, то ситуация там была напряжённой в сентябре и начале октября 2022 года, но с другой стороны — российской. Проблема была в том, что желающие избежать частичной мобилизации массово отправились за границу, в том числе в Грузию.