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Опубликовано 12 марта 2023, 17:43
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Число раненных при ракетном ударе ВСУ по Перевальску достигло 16

ВСУ выпустили по Перевальску ракету со шрапнелью, ранено 16 человек

Перевальск ЛНР после обстрела ВСУ. Обложка © Представительство ЛНР в СЦКК

Перевальск ЛНР после обстрела ВСУ. Обложка © Представительство ЛНР в СЦКК

Украинские войска выпустили по автостанции города Перевальска ЛНР ракеты GMLRS M30A1 со шрапнелью, в результате чего ранено 16 человек, четверо из которых дети, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

"Страшная трагедия сегодня всколыхнула Перевальск, где украинские националисты совершили очередной чудовищный акт терроризма: обстрел остановки общественного транспорта, который унёс жизни троих жителей нашей республики, среди них один ребёнок, 16 пострадавших. [Из них] четверо детей, один из которых в тяжёлом состоянии", — написала глава Минздрава в телеграм-канале.

Все раненые оперативно доставлены в лечебные учреждения, врачи оказывают им необходимую помощь. Офицеры представительства ЛНР в СЦКК нашли на месте обстрела части корпуса самой ракеты и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков.

"М30А1 несёт в себе капсулу, начинённую такими подшипниками различного диаметра, которых насчитывается 180 тысяч", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинской армией города Перевальска погибли трое мирных граждан и 11 получили ранения.

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Андрей Бражников
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