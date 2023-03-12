Десятый гол Кокорина не помог "Арису" обыграть "Пафос"

Матч 27-го тура чемпионата Кипра по футболу между "Арисом" и "Пафосом" закончился ничьей — 2:2. В кипрской команде отличился российский нападающий Александр Кокорин, забив гол с пенальти на 15-й минуте.

Напомним, Кокорин выступает за "Арис" с августа 2022 года на правах аренды из итальянской "Фиорентины". Первый гол за новую команду россиянин смог забить 16 сентября.