Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 17:55

Десятый гол Кокорина не помог "Арису" обыграть "Пафос"

"Арис" сыграл вничью с "Пафосом" в матче 27-го тура чемпионата Кипра по футболу

Матч 27-го тура чемпионата Кипра по футболу между "Арисом" и "Пафосом" закончился ничьей — 2:2. В кипрской команде отличился российский нападающий Александр Кокорин, забив гол с пенальти на 15-й минуте.

Кержаков пообещал встретиться с Кокориным на Кипре

Кержаков пообещал встретиться с Кокориным на Кипре

Напомним, Кокорин выступает за "Арис" с августа 2022 года на правах аренды из итальянской "Фиорентины". Первый гол за новую команду россиянин смог забить 16 сентября.

Обложка ©

VK / ФК "Арис" Лимасол

Андрей Бражников
  • Новости
  • Александр Кокорин
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров