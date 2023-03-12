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12 марта, 18:43

На подконтрольной ВСУ части Херсонщины отменили сухой закон ради экономики

На подконтрольной ВСУ части Херсонской области разрешат продавать алкоголь, сообщил так называемый глава военной администрации региона Александр Прокудин. Мера принята в целях помощи экономике региона, а также противодействия нелегальной торговли и "алколомбардам".

"Совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц упразднить сухой закон и помочь восстановлению экономики региона. С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10:00 до 15:00", заявил он в своём телеграм-канале и добавил, что украинским военнослужащим всё ещё запрещено продавать подобную продукцию.

По словам управленца, сейчас на подконтрольной ВСУ части области расцвела нелегальная торговля алкоголем, поставляемым из соседней Николаевской области, а также появились "алколомбарды". Вышеперечисленное "значительно ухудшает криминогенную и экономическую ситуацию", добавил Прокудин.

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А ранее в Херсонской области задержали информатора ВСУ, обещавшего "резать русских солдат". Он регулярно публиковал экстремистские комментарии и распространял видео с казнью российских военнослужащих.

Обложка ©

Getty Images / Madeleine Kelly / SOPA Images / LightRocket

Матвей Константинов
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