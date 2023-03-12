Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Тегеран, где в понедельник встретится с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Как пишет БелТА, они увидятся в узком и расширенном составе с участием членов делегаций.

Стороны обсудят реализацию промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и логистических проектов, а также отдельно уделят внимание ситуации в регионе и мире. Помимо этого, у Лукашенко запланированы встречи с руководителем Ирана Али Хаменеи, а также рядом представителей высшей исполнительной и законодательной власти. Для президента Белоруссии этот визит в Иран стал третьим.