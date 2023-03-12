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12 марта, 19:31

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран

<p>Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин встречает Александра Лукашенко. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/belta_telegramm/189546" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BELTA</a></p>

Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин встречает Александра Лукашенко. Обложка © t.me / BELTA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Тегеран, где в понедельник встретится с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Как пишет БелТА, они увидятся в узком и расширенном составе с участием членов делегаций.

Встреча самолёта Александра Лукашенко в Иране. Видео © t.me / BELTA

Стороны обсудят реализацию промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и логистических проектов, а также отдельно уделят внимание ситуации в регионе и мире. Помимо этого, у Лукашенко запланированы встречи с руководителем Ирана Али Хаменеи, а также рядом представителей высшей исполнительной и законодательной власти. Для президента Белоруссии этот визит в Иран стал третьим.

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Матвей Константинов
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