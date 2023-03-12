Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран
Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин встречает Александра Лукашенко. Обложка © t.me / BELTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Тегеран, где в понедельник встретится с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Как пишет БелТА, они увидятся в узком и расширенном составе с участием членов делегаций.
Встреча самолёта Александра Лукашенко в Иране. Видео © t.me / BELTA
Стороны обсудят реализацию промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и логистических проектов, а также отдельно уделят внимание ситуации в регионе и мире. Помимо этого, у Лукашенко запланированы встречи с руководителем Ирана Али Хаменеи, а также рядом представителей высшей исполнительной и законодательной власти. Для президента Белоруссии этот визит в Иран стал третьим.
Ранее Александр Лукашенко призвал на военную службу 250 офицеров запаса. Ожидается, что это позволит повысить уровень укомплектованности офицерского состава и обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.