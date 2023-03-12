"Ростов" вырвал победу у "Пари НН" благодаря голу с пенальти на 94-й минуте

Футбольный клуб "Ростов" дома минимально обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Андрей Лангович (55-я минута) и Максим Осипенко (90+4, с пенальти). У гостей голом отметился Тимур Сулейманов (64). Ростовчане набрали 38 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Нижегородцы с 19 баллами опустились на 13-ю строчку.

В следующем туре чемпионата России "Ростов" (19 марта) сыграет на выезде с подмосковными "Химками", а "Пари НН" в тот же день примет московское "Торпедо".