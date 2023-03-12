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12 марта, 20:46

Республика Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом

В МИД Никарагуа заявили, что республика приостанавливает дипломатические отношения с Ватиканом. Вероятной причиной стало недавнее заявление папы римского Франциска.

"Учитывая информацию, которая была раскрыта источниками, очевидно связанными с католической церковью, правительство примирения и национального единства Никарагуа <...> уточняет, что между Государством Ватикан и Республикой Никарагуа приостановлены дипломатические отношения", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Никарагуа.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в Ватикане, перед этим сообщило о решении властей Никарагуа закрыть Посольство Ватикана в Манагуа и своё диппредставительство при Ватикане. По информации издания, причиной стало недавнее высказывание папы римского Франциска, в котором он сравнил правительство центральноамериканского государства с диктатурой.

В феврале в Никарагуа епископ Матагальпы монсеньор Роландо Хосе Альварес был приговорён к 26 годам тюрьмы. Его обвинили в "заговоре с целью подрыва национальной целостности и распространении ложных новостей через информационно-коммуникационные технологии в ущерб никарагуанскому государству и обществу".

В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений

В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений

А в прошлом году Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами. Причиной стало отношение к никарагуанским семьям, которые "интервенционистские и неоколониальные" Нидерланды "оскорбляли и продолжают оскорблять".

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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