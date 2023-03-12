Республика Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом

В МИД Никарагуа заявили, что республика приостанавливает дипломатические отношения с Ватиканом. Вероятной причиной стало недавнее заявление папы римского Франциска.

"Учитывая информацию, которая была раскрыта источниками, очевидно связанными с католической церковью, правительство примирения и национального единства Никарагуа <...> уточняет, что между Государством Ватикан и Республикой Никарагуа приостановлены дипломатические отношения", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Никарагуа.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в Ватикане, перед этим сообщило о решении властей Никарагуа закрыть Посольство Ватикана в Манагуа и своё диппредставительство при Ватикане. По информации издания, причиной стало недавнее высказывание папы римского Франциска, в котором он сравнил правительство центральноамериканского государства с диктатурой.

В феврале в Никарагуа епископ Матагальпы монсеньор Роландо Хосе Альварес был приговорён к 26 годам тюрьмы. Его обвинили в "заговоре с целью подрыва национальной целостности и распространении ложных новостей через информационно-коммуникационные технологии в ущерб никарагуанскому государству и обществу".