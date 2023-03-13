Пушков объяснил, как США стали заложниками своей "прислужницы"

Украина стала "прислужницей" США, пытающейся "диктовать свою волю хозяину". Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Как он отметил, нынешняя американская администрация бездумными поставками оружия Киеву, "а также манёврами в ООН и риторикой ("Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется") превратила сама себя в заложницу позиции Киева".

"Из клиента США Украина превратилась в ту самую прислужницу, которая пытается диктовать свою волю хозяину", — написал российский сенатор в телеграм-канале.

По словам Пушкова, Киев остаётся зависимым от Вашингтона в поставках вооружений, но и сами Штаты начали "зависеть от собственных деклараций и собственных военных вкладов в Украину". Как указал член Совфеда, так в своё время США оказались в ловушке во Вьетнаме.

"Тогда госсекретарь Дин Раск заявил: "Мы уйдём из Вьетнама только тогда, когда одержим победу". Вашингтон не первый раз лишает себя свободы манёвра", — поведал сенатор.