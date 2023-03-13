Пушков объяснил, как США стали заложниками своей "прислужницы"
Пушков: Украина стала прислужницей США и пытается диктовать свою волю хозяину
Украина стала "прислужницей" США, пытающейся "диктовать свою волю хозяину". Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Как он отметил, нынешняя американская администрация бездумными поставками оружия Киеву, "а также манёврами в ООН и риторикой ("Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется") превратила сама себя в заложницу позиции Киева".
"Из клиента США Украина превратилась в ту самую прислужницу, которая пытается диктовать свою волю хозяину", — написал российский сенатор в телеграм-канале.
По словам Пушкова, Киев остаётся зависимым от Вашингтона в поставках вооружений, но и сами Штаты начали "зависеть от собственных деклараций и собственных военных вкладов в Украину". Как указал член Совфеда, так в своё время США оказались в ловушке во Вьетнаме.
"Тогда госсекретарь Дин Раск заявил: "Мы уйдём из Вьетнама только тогда, когда одержим победу". Вашингтон не первый раз лишает себя свободы манёвра", — поведал сенатор.
Ранее Пушков заявил, что глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. По его мнению, он уже начался и набирает обороты. Сенатор добавил, что каждый шаг Вашингтона и Пекина говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, этого никак не удастся избежать.
t.me / alexey_pushkov