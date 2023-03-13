В Германии призвали Запад "запустить мирный процесс" для Украины

При этом, по словам Ишингера, "речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины готовности к переговорам сегодня же". Однако он считает, что мирный процесс запустить пора уже давно. Также экс-глава Мюнхенской конференции призвал к созданию контактной группы, которая в будущем "сформирует ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", когда дело дойдёт до возможных переговоров. По замыслу немецкого дипломата, в группу должны быть включены такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия.