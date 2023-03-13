В Германии призвали Запад "запустить мирный процесс" для Украины
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад запустить мирный процесс для Украины
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, заявив о необходимости организации контактной группы для этой цели.
"Помимо поставок оружия и финансовой поддержки мы должны предложить перспективы нарастающему хору критических вопросов в США, а также в Германии", — написал политик в статье для немецкой газеты Tagesspiegel.
При этом, по словам Ишингера, "речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины готовности к переговорам сегодня же". Однако он считает, что мирный процесс запустить пора уже давно. Также экс-глава Мюнхенской конференции призвал к созданию контактной группы, которая в будущем "сформирует ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", когда дело дойдёт до возможных переговоров. По замыслу немецкого дипломата, в группу должны быть включены такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Поэтому, добавил он, Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путём дальнейшего проведения специальной военной операции.