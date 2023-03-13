Байден ограничит бурение скважин на Аляске и в Северном Ледовитом океане

Президент США Джо Байден планирует ограничить масштабный проект по бурению нефтяных и газовых скважин в Северном Ледовитом океане и в штате Аляска. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации.

Ограничение будет распространяться на три миллиона акров (1,2 миллиона гектаров) Северного Ледовитого океана. При этом остальные федеральные воды будут закрыты для поиска месторождений. Также под запрет подпадёт более 13 миллионов акров (5,3 миллиона гектаров) на Аляске.

Объявить об этом официально могут уже в понедельник, 13 марта.