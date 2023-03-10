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9 марта, 21:19

США призвали трейдеров торговать российской нефтью

FT: Минфин США призвал мировых трейдеров торговать российской нефтью

Власти США в частном порядке обратились к крупнейшим сырьевым трейдерам с призывом не опасаться санкций из-за сделок с российской нефтью при соблюдении ценового потолка. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, представители министерства провели встречу с руководством таких компаний, как Trafigura и Gunvor.

"Американцы активно призывали нас <...> вновь начать торговлю [российским сырьём]", — сказал один из них.

Газета пишет, что, хотя власти США не выступали против торговли нефтью из России при соблюдении введённого G7 потолка цен, крупнейшие нефтетрейдеры не хотели рисковать. Теперь Вашингтон, с одной стороны, хочет снизить доходы России от продажи нефти, с другой — не хочет исчезновения её сырья с мировых рынков.

Песков: Москва не признаёт потолок цен на нефть и приняла меры, чтобы он не нанёс ущерба

Песков: Москва не признаёт потолок цен на нефть и приняла меры, чтобы он не нанёс ущерба

Ранее Международный валютный фонд усомнился в эффективности потолка цен на нефть, решение о котором было принято "Большой семёркой". Тем более что Россия с февраля ввела запрет на экспорт нефти по контрактам с потолком цен.

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Андрей Григорьев
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