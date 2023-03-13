Новый премьер Госсовета Китая Ли Цян выступил за сотрудничество с США
Новый премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что Пекину и Вашингтону нужно строить взаимовыгодные отношения, ведь политика сдерживания и давления не выгодна ни одной из сторон.
"Китай и США могут сотрудничать, Китай и США должны сотрудничать, Китай и США имеют большой потенциал для сотрудничества, а сдерживание и подавление никому не принесут пользы", — сказал китайский политик.
Цян отметил, что тема разрыва экономических связей Китая и США периодически подогревается, тем не менее непонятно, кто в итоге на самом деле получает выгоду от этой ситуации. По словам премьера Госсовета КНР, экономики двух государств взаимодополняемы, поэтому развитие каждой из них выгодно для противоположной стороны.
Как писал Лайф, 10 марта в парламенте Китая — Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП) — одобрили проект реформы Госсовета КНР. В итоговом коммюнике пленума отмечается, что планируется укрепление "централизованного руководства" китайской Компартии и повышение эффективности госаппарата.