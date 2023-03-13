Новый премьер Госсовета Китая Ли Цян выступил за сотрудничество с США

Новый премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что Пекину и Вашингтону нужно строить взаимовыгодные отношения, ведь политика сдерживания и давления не выгодна ни одной из сторон.

"Китай и США могут сотрудничать, Китай и США должны сотрудничать, Китай и США имеют большой потенциал для сотрудничества, а сдерживание и подавление никому не принесут пользы", — сказал китайский политик.

Цян отметил, что тема разрыва экономических связей Китая и США периодически подогревается, тем не менее непонятно, кто в итоге на самом деле получает выгоду от этой ситуации. По словам премьера Госсовета КНР, экономики двух государств взаимодополняемы, поэтому развитие каждой из них выгодно для противоположной стороны.