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13 марта, 05:45

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Одинцове

<p>Пожарные возле склада в Одинцове. Обложка © <a href="https://50.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4969136" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Пожарные возле склада в Одинцове. Обложка © МЧС России

Пожар на складе в Одинцове Подмосковья ликвидирован. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

"В 06:25 открытое горение ликвидировано", — говорится в сообщении.

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Напомним, 13 марта утром стало известно о пожаре на складе в подмосковном Одинцове. Площадь горения составила более четырёх тысяч квадратов, а у здания обрушилась кровля. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Светлана Оперук
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