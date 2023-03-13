Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Одинцове
Пожарные возле склада в Одинцове. Обложка © МЧС России
Пожар на складе в Одинцове Подмосковья ликвидирован. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС России.
"В 06:25 открытое горение ликвидировано", — говорится в сообщении.
Напомним, 13 марта утром стало известно о пожаре на складе в подмосковном Одинцове. Площадь горения составила более четырёх тысяч квадратов, а у здания обрушилась кровля. Информации о погибших и пострадавших не поступало.