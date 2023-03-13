В подмосковном Одинцове горит склад на площади более четырёх тысяч квадратов
Склад горит в Одинцове Московской области на площади 4320 квадратных метров. У здания обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"У здания обрушилась кровля на площади 2000 кв.м. Информация о погибших и пострадавших не поступала", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.
Пожар на складе в Одинцове. Видео © t.me / МЧС России
К настоящему моменту возгорание локализовано. К тушению привлекли 83 человека и 23 единицы техники. Специалисты провели замеры воздуха, вредных веществ не обнаружено.
Ранее Лайф писал о пожаре на коксогазовом заводе в подмосковном Видном. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших не было.
t.me / МЧС России