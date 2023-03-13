В подмосковном Одинцове горит склад на площади более четырёх тысяч квадратов

Склад горит в Одинцове Московской области на площади 4320 квадратных метров. У здания обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"У здания обрушилась кровля на площади 2000 кв.м. Информация о погибших и пострадавших не поступала", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

Пожар на складе в Одинцове. Видео © t.me / МЧС России

К настоящему моменту возгорание локализовано. К тушению привлекли 83 человека и 23 единицы техники. Специалисты провели замеры воздуха, вредных веществ не обнаружено.