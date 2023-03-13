Россиянам рассказали, когда в страну придёт долгожданное потепление и кому особенно повезёт

Начиная с 15 марта на всей территории России начнётся потепление, сопровождаемое повышением температуры воздуха, которая будет значительно превышать норму. Об этом ТАСС рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Начиная со среды вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы. Особенно тепло будет на Дальнем Востоке", — отметил Вильфанд.

Так, в дальневосточных регионах воздух будет теплее сразу на 14–17 градусов выше нормы. Например, в Якутске 13 марта днём будет минус 10–15 градусов, тогда как через два дня воздух прогреется до минус 1–5 градусов.