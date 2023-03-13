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13 марта, 07:35

Москвичам рассказали, когда в городе начнёт таять снег

Синоптик Синенков: Активное таяние снега в Москве начнётся не раньше 15 марта

Активное таяние снега в Москве начнётся в среду, 15 марта, когда в городе начнёт активно прогреваться воздух. Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Во второй половине недели атмосферное давление будет выше нормы, и будет воздух в дневные часы прогреваться более активно, поэтому интенсивность таяния повысится. Это произойдёт ближе к концу недели, начиная со среды-четверга", — отметил синоптик.

По словам Синенкова, 13 марта температура воздуха в Москве будет по-прежнему ниже нуля, а на следующий день столбики термометров поднимутся до трёх-пяти градусов со знаком плюс.

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Ранее Лайф рассказывал, что 12 марта в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков и сопровождалось всё это низким атмосферным давлением.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Артур Белкин
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