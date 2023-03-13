Жительница Конго умерла от голода из-за "каменного ребёнка" внутри неё

Умершая обратилась к врачам в Нью-Йорке с жалобами на спазмы живота. Оказалось, что в её желудке находился "каменный ребёнок" — кальцифицированный плод. Примечательно, что столь редкое явление фиксировалось менее 300 раз, а впервые его обнаружили в 1582 году во Франции. Плод может стать "каменным", умерев при внематочной беременности. При этом женщины могут вынашивать его десятилетиями, даже не подозревая о существовании плода.

Кроме того, смерть могла быть вызвана остановкой сердца или аритмией из-за деградации тканей. Примечательно, что погибшая родила до этого восьмерых детей естественным путём, трое из которых вскоре умерли. Во время девятой беременности она обратилась к медикам на 28-й неделе, когда обнаружила, что плод больше не двигается. Медики сказали ей, что у ребёнка нет сердцебиения, и порекомендовали ей вернуться через две недели, если организм самостоятельно не избавится от плода. Однако возле клиники её встретили люди, обвинившие её в убийстве ребёнка, из-за чего женщина решила больше не обращаться за помощью к врачам. В итоге мёртвый плод она проносила девять лет.