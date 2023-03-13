В Бурятии врачи спасли пенсионерку, которая впала в кому из-за ваты в ухе

В Улан-Удэ врачи спасли 69-летнюю женщину, которая впала в кому из-за кусочка ваты. Об этом сообщили в республиканской больнице им. Н.А. Семашко.

В медучреждении уточнили, что пенсионерка обратилась с жалобами на головокружение, рвоту и гнойные отделения из левого уха. Обследование показало, что в ушном проходе находится кусочек ваты. Ранее женщина вставила его в ухо и забыла об этом. Вата начала гнить, а пациентка подумала, что у неё отит, и закапала ухо борным спиртом. Тогда инфекция проникла в мозг, после чего развился менингит.

Женщину срочно госпитализировали, она впала в кому. Чтобы устранить последствия самолечения, врачи провели две сложнейшие операции и буквально спасли пенсионерку от смерти. После перенесённого менингита у пациентки возникли парез конечностей и утрата способности формировать речь, но терапия помогла улучшить её состояние.

"Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии и, самое главное, без серьёзных последствий для качества жизни: правосторонний гемипарез полностью прошёл, речь восстановилась, хоть и сохранилось нарушение координации движений", — рассказал врач-невролог Тимур Алдаров.

Врачи считают, что пенсионерка может полностью восстановиться, если будет работать с логопедом, врачами и инструктором ЛФК.