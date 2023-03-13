"Стоп, контроль!": В ЛНР дети возвели блокпост возле дома и проверяют документы родителей и соседей

В Луганской Народной Республике (ЛНР) двое местных мальчиков возвели игрушечный блокпост возле своего дома и теперь своеобразно охраняют границу двора. Об этом пишет телеграм-канал "Mash на Донбассе".

Пока они проверяют документы лишь у своих родителей и соседей, которые пересекают границу двора. Примечательно, что на крыше блокпоста красуются флаги РФ и ВДВ, а возле него стоит табличка с надписью "Стоп, контроль!". Сами мальчики "вооружились" деревянными автоматами и надели на себя бронежилеты.