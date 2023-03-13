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13 марта, 08:55

"Стоп, контроль!": В ЛНР дети возвели блокпост возле дома и проверяют документы родителей и соседей

В ЛНР двое мальчиков построили игрушечный блокпост возле своего дома

В Луганской Народной Республике (ЛНР) двое местных мальчиков возвели игрушечный блокпост возле своего дома и теперь своеобразно охраняют границу двора. Об этом пишет телеграм-канал "Mash на Донбассе".

  • В ЛНР двое мальчиков возвели блокпост возле дома и проверяют документы родителей и соседей Фото © Telegram / Mash на Донбассе
    В ЛНР двое мальчиков возвели блокпост возле дома и проверяют документы родителей и соседей Фото © Telegram / Mash на Донбассе
  • В ЛНР двое мальчиков возвели блокпост возле дома и проверяют документы родителей и соседей Фото © Telegram / Mash на Донбассе
    В ЛНР двое мальчиков возвели блокпост возле дома и проверяют документы родителей и соседей Фото © Telegram / Mash на Донбассе

В ЛНР двое мальчиков возвели блокпост возле дома и проверяют документы родителей и соседей Фото © Telegram / Mash на Донбассе

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Пока они проверяют документы лишь у своих родителей и соседей, которые пересекают границу двора. Примечательно, что на крыше блокпоста красуются флаги РФ и ВДВ, а возле него стоит табличка с надписью "Стоп, контроль!". Сами мальчики "вооружились" деревянными автоматами и надели на себя бронежилеты.

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Telegram / Mash на Донбассе

Артур Белкин
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