Российские студенты создали дрон для поиска утечек на газопроводах и теплотрассах

Российские студенты из Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина (РГРТУ) создали дрон, который будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах. Об этом пишет RT со ссылкой на Платформу Национальной технологической инициативы (НТИ).

В новой разработке совмещены технологии беспилотных летательных аппаратов, искусственного интеллекта и графического анализа. Дрон будет представлять из себя систему из шести моторов. Он будет тяжелее беспилотников с четырьмя моторами, но зато его стабилизация в воздухе повысится. Это позволит работать в плохую погоду.

Дрон сможет перемещаться вдоль теплотрасс и газопроводов и снимать изображения при помощи тепловизионной матрицы в инфракрасном излучении.

"Полученные кадры будут записываться на внешнее устройство памяти, а затем отправляться в программу с искусственным интеллектом для распознавания утечек. Система передвижения при помощи привязок к координатам сообщит о проблемном участке трубы или теплотрассы", — пояснил лидер проекта Кирилл Выставкин.

Дрон будет оснащён поворотными устройствами для наведения на потенциальные места утечек, системой GPS-трекинга, а также отечественными GNSS-системами. Для анализа изображений с коптера будет разработано специальное программное обеспечение. В дальнейшем устройство планируют наделить модулем для подготовки маршрута передвижения.