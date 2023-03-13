Россиян будут предупреждать о списании денег за подписку на онлайн-сервисы через уведомления

Депутаты Госдумы внесут законопроект, который обяжет онлайн-сервисы уведомлять своих пользователей о списании средств за подписку. Об этом сообщает "Коммерсант".

По замыслу парламентариев, онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги и иные сервисы будут присылать push-уведомления или же сообщения на электронную почту пользователям о скором списании денег за подписку. Изначально предполагалось, что в этих же уведомлениях будет прописана возможность моментально отписаться от услуг того или иного сервиса, однако позднее депутаты решили отказаться от этой инициативы из-за возможного оттока подписчиков.

Совещание по законопроекту о регулировании уведомлений о платных подписках на интернет-сервисы прошло 9 марта в АНО "Цифровая экономика". Автором инициативы является депутат "Единой России" Антон Немкин. Предполагается, что законопроект будет внесён в Думу до конца весенней сессии. Инициатива разрабатывалась год, так как в её изначальном виде она встретила серьёзные сопротивления со стороны бизнеса.

"Мы внимательно отнеслись к позиции бизнеса и серьёзно переработали законопроект, чтобы учесть интересы как пользователей, так и интернет-компаний", — подчеркнул Немкин.

Как заметил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, большинство сервисов и так уведомляет пользователей о скором списании средств, однако пятая часть подписчиков не получает подобные уведомления. Кроме того, многие сталкиваются со сложностями при попытках отследить свои платные подписки.