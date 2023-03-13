Губернатор Богомаз сообщил об обстреле деревни в Брянской области

Деревня Раковка Климовского района Брянской области подверглась миномётному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших нет. В результате атаки повреждён жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение. Оперативные службы работают на месте", — написал он в своём телеграм-канале.

А ранее корреспондент телеканала "Таврия" Ольга Тетеря и оператор Владислав Владимиров попали под обстрел ВСУ в Херсонской области. Журналисты готовили материал о деятельности гуманитарного центра, когда по зданию, где они работали, ударили украинские военные.