Губернатор Богомаз сообщил об обстреле деревни в Брянской области
Деревня Раковка Климовского района Брянской области подверглась миномётному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пострадавших нет. В результате атаки повреждён жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение. Оперативные службы работают на месте", — написал он в своём телеграм-канале.
А ранее корреспондент телеканала "Таврия" Ольга Тетеря и оператор Владислав Владимиров попали под обстрел ВСУ в Херсонской области. Журналисты готовили материал о деятельности гуманитарного центра, когда по зданию, где они работали, ударили украинские военные.
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