Учёные не могут разгадать тайну супа, который посинел в холодильнике
Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Маркосе, США, усиленно пытаются найти ответ на вопрос, из-за чего мог посинеть суп на говяжьем бульоне, который некоторое время хранился в холодильнике. Об этом пишет портал iflscience.
Ещё в начале марта доктор Элинн Бекетт рассказала коллегам, что суп, который она оставила в холодильнике, посинел, и предложила вместе разобраться в необычном явлении. Так, микробиологи взяли пробы бульона для лабораторного анализа, а также внимательно изучили снимки синего блюда. Вместе с тем были взяты и пробы ДНК для того, чтобы со стопроцентной уверенностью можно было бы отказаться от предположения об использовании искусственных пищевых красителей.
Посиневший суп доктора Элинн Бекетт. Фото © Twitter / Dr. Elinne Becket
По предварительным данным, синий оттенок мог появиться из-за микробов. В настоящее время специалисты подозревают, что в произошедшем виновны бактерии Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas fluorescens. Именно они, как известно, окрашивают мягкий сыр в голубой цвет.
Ранее учёные выяснили, что употребление ультраобработанных продуктов способно увеличить риск развития разных форм рака. Речь, в частности, идёт о фасованных супах, соусах, замороженной пицце, сосисках, колбасе, хот-догах, газировке, картошке фри, чипсах, пирожных, конфетах и мороженом.
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