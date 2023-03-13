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13 марта, 09:49

Кличко признал, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией Киева

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией жителей украинской столицы из-за перебоев с энергией.

"В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации", — заявил он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Кличко добавил, что Киеву помогли поставленные Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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А ранее испанская газета El Pais заявила, что потери Киева в ходе специальной военной операции исчисляются десятками тысяч человек, при этом вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что ВСУ испытывают нехватку военных.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Sergei Chuzavkov

Александра Вишнякова
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