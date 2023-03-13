Кличко признал, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией Киева

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией жителей украинской столицы из-за перебоев с энергией.

"В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации", — заявил он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Кличко добавил, что Киеву помогли поставленные Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T.