Кличко признал, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией Киева
Мэр Киева Виталий Кличко признал, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией жителей украинской столицы из-за перебоев с энергией.
"В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации", — заявил он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Кличко добавил, что Киеву помогли поставленные Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T.
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А ранее испанская газета El Pais заявила, что потери Киева в ходе специальной военной операции исчисляются десятками тысяч человек, при этом вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что ВСУ испытывают нехватку военных.
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