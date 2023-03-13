В ГД оценили вероятность запрета украинской культуры на законодательном уровне

В РФ не планируют запрещать украинскую культуру на законодательном уровне. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Даже если бы на каком-то реальном детском утреннике зазвучала какая-то украинская песня в России, ни к какому запрету это не ведёт. Можно говорить о том, что данный руководитель этого учреждения, детского сада или школы не совсем понимает политический момент и что не нужно провоцировать сейчас все эти вещи, и ему персонально вопросы задавать", — отметил он.