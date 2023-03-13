В ГД оценили вероятность запрета украинской культуры на законодательном уровне
Депутат Матвейчев: В РФ не планируют отменять украинскую культуру
В РФ не планируют запрещать украинскую культуру на законодательном уровне. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
"Даже если бы на каком-то реальном детском утреннике зазвучала какая-то украинская песня в России, ни к какому запрету это не ведёт. Можно говорить о том, что данный руководитель этого учреждения, детского сада или школы не совсем понимает политический момент и что не нужно провоцировать сейчас все эти вещи, и ему персонально вопросы задавать", — отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что не стоит брать пример с самой Украины или, к примеру, США, где отменили русскую культуру.
Ранее официальный представитель МИД РФ Захарова осудила заявления СПЧ об уничтожении культурных ценностей Украины в ходе спецоперации. По её словам, такие высказывания являются очередной попыткой демонизировать РФ.
LIFE / Павел Баранов