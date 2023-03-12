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12 марта, 20:13

На Украине обнаружили историческое основание для переименования РФ в Московию

Глава Минкульта Украины заявил об историческом основании переименования России в Московию

Идея переименовать Россию в Московию интересная и имеет под собой историческое обоснование. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Будем говорить с экспертами. Очевидно, что [предложение переименовать РФ в Московию] имеет историческое основание", — отметил министр, добавив, что по этому вопросу необходимы консультации с экспертами.

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Как писал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос переименования России в Московию, а слово "русский" в "московский". Решение было принято в связи с преодолением соответствующей петиции порога в 25 тысяч голосов. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ придумал для Украины новое название: "Свинский Бандера-рейх". В Совфеде поставили диагноз Киеву после идеи переименовать РФ в Московию.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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