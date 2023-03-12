На Украине обнаружили историческое основание для переименования РФ в Московию

Идея переименовать Россию в Московию интересная и имеет под собой историческое обоснование. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Будем говорить с экспертами. Очевидно, что [предложение переименовать РФ в Московию] имеет историческое основание", — отметил министр, добавив, что по этому вопросу необходимы консультации с экспертами.