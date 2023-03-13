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13 марта, 10:17

В Кремле не смогли назвать точную дату визита Си Цзиньпина в Москву

Песков: Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Россию

Кремлю пока нечего сообщить о датах визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, а информация будет оглашена после наличия взаимных договорённостей на этот счёт. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договорённости. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", — заметил Песков.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лидер Поднебесной Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Россию уже на следующей неделе. В ходе поездки он рассчитывает встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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