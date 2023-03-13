В Кремле не смогли назвать точную дату визита Си Цзиньпина в Москву

Кремлю пока нечего сообщить о датах визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, а информация будет оглашена после наличия взаимных договорённостей на этот счёт. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договорённости. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", — заметил Песков.