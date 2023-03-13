Песков: Сегодня цели спецоперации на Украине могут быть достигнуты лишь военным путём
Цели, которые Россия поставила в рамках спецоперации на Украине, на сегодняшний день могут быть достигнуты лишь военным путём. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путём", — сказал Песков.
Кроме того, на прошлой неделе пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами заявлял, что в настоящее время в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло.
ТАСС / Валерий Шарифулин