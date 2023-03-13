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13 марта, 10:13

Песков: Сегодня цели спецоперации на Украине могут быть достигнуты лишь военным путём

Цели, которые Россия поставила в рамках спецоперации на Украине, на сегодняшний день можно достигнуть лишь военным путём. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путём", — сказал Песков.

Кроме того, на прошлой неделе пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами заявлял, что в настоящее время в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло.

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LIFE / Владимир Смирнов

Александр Юнашев
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