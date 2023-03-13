Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 10:17

Путин сегодня встретится с Кадыровым

Песков анонсировал встречу Путина и Кадырова 13 марта

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 марта, проведёт рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что на повестке дня в том числе вопросы специальной военной операции на Украине.

"Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров. [На повестке дня] дела Чеченской Республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учётом СВО, в продолжение диалога с главами регионов", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Пашиняна

Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Пашиняна

Ранее Лайф рассказывал, что Путин на текущей неделе посетит один из российских регионов. Глава РФ также примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и выступит на коллегии Генпрокуратуры.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Рамзан Кадыров
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров