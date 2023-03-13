Путин сегодня встретится с Кадыровым

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 марта, проведёт рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что на повестке дня в том числе вопросы специальной военной операции на Украине.

"Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров. [На повестке дня] дела Чеченской Республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учётом СВО, в продолжение диалога с главами регионов", — сказал пресс-секретарь российского лидера.